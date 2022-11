L’ingegnere Tommaso Pagano da Bagheria al trionfo mondiale di Bagnaia

Dietro la grande vittoria di domenica scorsa a Valencia nel MotoGP dove ha trionfato il pilota italiano, Francesco Bagnaia, detto Pecco, torinese classe 1987, c’è anche un bagherese. Il suo nome è Tommaso Pagano, ingegnere elettronico di pista. Così la vittoria di Bagnaia si tinge anche di siciliano e la vittoria ha un gusto migliore visto che a 50 anni dalla vittoria di Giacomo Agostini nel 1972, vince il titolo un altro pilota italiano su moto italiana, la Ducati della casa bolognese.

Chi è l’ingegnere Tommaso Pagano di Bagheria

Il bagherese Tommaso Pagano è ingegnere elettronico che si è laureato a Palermo. Ha un’esperienza di 2 anni circa a Roma in Renault, poi è entrato in Ducati. Inizia nel team Ducati corse sviluppo, dopo 2 anni diventa ingegnere di pista con ruolo di telemetrista con il pilota Sete Gibernau. L’anno dopo passa con il pilota Hector Barbera, per 2 anni, sempre nel team Ducati satellite. Seguono 4 anni con Andrea Iannone di cui 2 nel team Ducati satellite pramac e 2 nel team Ducati ufficiale. Dopo altri 2 anni con Jorge Lorenzo (5 volte campione del Mondo con altri team) nel team ufficiale Ducati. Infine con Pecco Bagnaia prima 2 anni nel team Ducati Pramac e poi dall’anno scorso nel team ufficiale Ducati Lenovo.

“A Tommaso Pagano – dice l’amministrazione comunale di Bagheria – il cui ruolo è stato sempre quello d’ingegnere elettronico telemetrista, vanno le congratulazioni di tutta l’amministrazione comunale e in particolare del sindaco Filippo Maria Tripoli per aver fatto conoscere, attraverso la sua bravura e professionalità, il nome di Bagheria anche nel mondo del MotoGp”.

