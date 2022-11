Schianto sulla SS115, due auto distrutte e tre feriti intrappolati

“Un plauso a vigili del fuoco, sanitari del 118, carabinieri e a tutte le forze dell’ordine giunte immediatamente dopo un incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, avvenuto lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per Maddalusa, ad Agrigento”. Lo dichiara il parlamentare della Dc Carmelo Pace che ieri sera, intorno alle 21, rientrando da Palermo ad Agrigento, ha visto due auto distrutte e tre feriti intrappolati all’interno delle vetture.

“Insieme al mio collaboratore siamo scesi dalla nostra auto e abbiamo chiamato i soccorsi. Nel giro di pochissimi minuti sono giunti i vigili del fuoco, le ambulanze, i carabinieri e la polizia. Nel frattempo, due

giovani, che sopraggiungevano con la loro vettura, si sono fermati e sono corsi immediatamente verso una vettura all’interno della quale c’erano persone incastrate: erano due pompieri liberi dal servizio che hanno deciso d’intervenire in attesa dei colleghi e dei sanitari del 118. Anche a loro va il mio ringraziamento. Intuendo la gravità della situazione, hanno deciso, senza pensarci su, d’intervenire fornendo un primo aiuto”.

“Voglio esprime riconoscenza e gratitudine nei confronti di chi, in maniera repentina, è intervenuto per fornire i propri soccorsi, un minuto in più in queste situazioni può rivelarsi fondamentale e salvare vite umane”, conclude l’onorevole Pace.

