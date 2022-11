C’è Mel Gibson a Palermo, la Sicilia sempre più meta dei vip

Mel Gibson, attore americano premio Oscar, si trova a Palermo, è arrivato questa mattina. Non si sa perché l’attore di film americani sia in Sicilia, forse per una vacanza.

L’attore hollywoodiano Mel Gibson è atterrato questa mattina all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino dove si è concesso qualche momento con alcuni fan che lo hanno subito riconosciuto una volto giunto presso lo scalo.

Sui motivi della presenza di Gibson a Palermo, non ci sono al momento notizie che riguardano le ragioni del suo viaggio, quindi potrebbe essere anche solo semplicemente per una vacanza. Quello che è certo che adesso nella lista dei personaggi famosi che hanno fatto visita in Sicilia nell’anno 2022 entra di diritto anche l’attore famosissimo per le sue numerose partecipazioni da protagonista in molti dei film che hanno fatto la storia del cinema americano.

Secondo alcune fonti, Mel Gibson, resterà in città per qualche giorno. Da adesso quindi parte la caccia al vip per ottenere una foto, un saluto una foto ricordo. Gibson sarebbe accompagnato anche dall’attrice Rosalind Ross, sua compagna da 8 anni, il figlio Lars e la tata. Intanto anche l’aeroporto di Palermo ha dato il proprio benvenuto a Gibson una volta atterrato con un “Benvenuto a Palermo all’attore premio Oscar Mel Gibson”

