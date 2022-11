Incidente auto-camion, il siciliano Alberto Pisano muore al Nord

Alberto Pisano, tecnico di 34 anni siciliano, ha perso la vita nel tardo pomeriggio del 6 novembre in un incidente stradale avvenuto a Santa Croce, frazione del comune di Sermide e Felonica, in provincia di Mantova, dove l’uomo si era trasferito per lavoro. L’auto che conduceva si è scontrata con un camion che trasportava pollame. Uno schianto violentissimo che non gli ha lasciato scampo: Pisano è morto sul colpo.

Il 34enne era di Gela, in provincia di Caltanissetta, ed era dipendente di un’azienda pavese, la Cipi, che si occupa di manutenzione meccanica alla centrale Enel di Moglia di Sermide. Il siciliano era al volante di una Mercedes classe E coupé bianca vecchio modello, che proveniva da Sermide quando si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che trasportava polli. L’auto dopo l’impatto è uscita di strada ed è finita nel fosso e si è fermata contro la sponda di una strada che incrocia la provinciale, una quarantina di metri dopo il punto dello scontro.

Pisano è stato estratto dalle lamiere della vettura ma inutili so sono rivelati i soccorsi visto che l’uomo era già morto. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. La salma è stata adagiata sull’erba e coperta da un telo, in attesa del nulla osta del magistrato per il trasporto in camera mortuaria. Il conducente del camion, un allevatore di 74 anni, è stato trasportato in ospedale.

Potrebbe interessarti anche: