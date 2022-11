Vasco Rossi in concerto a Palermo, c’è l’annuncio

Vasco Rossi in concerto a Palermo dopo anni di attesa. Il cantante salirà sul palco dello stadio di Palermo dopo una trattativa estenuante. Finalmente è arrivato il si per la felicità de fan della provincia di Palermo che aspettavano il grande annuncio. Il conto alla rovescia è già partito e l’ufficialità del concerto di Vasco Rossi a Palermo arriverà domani sera quando il re annuncerà le date della sua tournèe.

Vasco Rossi in concerto a Palermo non si vedeva dal 2005, quando il cantautore di Zocca infiammò il Velodromo. Ora torna e per questo ritorno ha scelto un luogo chiuso da quasi 25 anni ai concerti: lo stadio Renzo Barbera. Il concerto dovrebbe essere in programma per giugno anche se ancora non c’è l’ufficialità.

Con Vasco Rossi quindi lo stadio Renzo Barbera attorno a riempirsi di spettatori grazie ad un concerto e grazie anche alla trattativa di Carmelo Costa storico organizzatore di eventi, come riportato da Repubblica. Costa ha trattato a lungo con la proprietà del Palermo riuscendo nel suo intento e regalando anche ai fan palermitani il concerto di Vasco Rossi.

