La Stranezza vince al botteghino con Ficarra e Picone: miglior film italiano della stagione

La Stranezza è il migliore incasso della stagione e totalizza oltre tre milioni di euro. Un grande successo di pubblico e di critica per il film che vede protagonisti Ficarra e Picone assieme a Toni Servillo. Il film conquista il primo posto anche nella giornata di domenica incassando altri 414mila euro e 60.384 spettatori e si attesta come Miglior incasso italiano della stagione.

Il film di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone raggiunge dopo 11 giorni di programmazione un totale di 3,1 milioni e 470mila spettatori. Un successo visto il momento di crisi che il cinema sta passando in questo periodo storico. La pellicola di Andò, che ha partecipato alla Festa del Cinema di Roma 2022, è riuscita a far tornare il pubblico nelle sale cinematografiche italiane.

Un trio che non ti aspetti è quello composto dai due comici palermitani e Servillo ma che è riuscito donare agli spettatori una storia di altri tempi servita in chiave tragico-comica. Una storia reale, raccontata, quella dell’ispirazione persa da Luigi Pirandello, interpretato da Servillo, poi ritrovata grazie all’incontro con i due attori improvvisati di un piccolo paese siciliano, interpretati da Ficarra e Picone che nel film vestono anche i panni dei becchini. Insomma, La stranezza, vince al botteghino e convince e vola come primo film italiano da agosto al 6 novembre.

