Grave incidente stradale, quattro feriti tra cui due bambini

Ci sono anche due bambini tra i quattro feriti di un grave incidente stradale.

L’incidente si è verificato in via Girlando Generale all’angolo con via Albert Einstein a Comiso, in provincia di Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scontrarsi sono stati state due auto con diverse persone a bordo. Quattro gli occupanti rimasti feriti, tra cui due bambini di tre anni.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e trasportato i feriti in ospedale per gli accertamenti del caso. In via Girlando Generale sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere i feriti e gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi del caso. A loro spetterà accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

