Un centro massaggi a luci rosse scoperto nel pieno centro di Palermo

La Polizia di Palermo ha scoperto un centro massaggi in cui si sarebbero offerte anche prestazioni sessuali a pagamento. A fare la scoperta sono stati i poliziotti del commissariato Libertà.

Il centro massaggi si trova in un magazzino in pieno centro di Palermo, poco distante dagli uffici della polizia. È scattato il sequestro a due cinesi, una donna di 34 anni e un uomo di 54 anni che sono stati denunciati per sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione.

Sono stati i residenti della zona a denunciare quanto accadeva nel magazzino, infastiditi dalla continua presenza di uomini. Gli agenti hanno scoperto che i clienti prendevano gli appuntamenti contattando i numeri pubblicati su alcuni siti di annunci o incontri online.

Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nel locale hanno trovato una giovane che stava massaggiando un uomo e un’altra donna che si trovava alla cassa. Il cliente ha raccontato agli agenti di avere pagato 100 euro. Il controllo sul locale è stato eseguito con i tecnici dell’Asp di Palermo che hanno riscontrato carenze igienico sanitarie che hanno portato al sequestro del magazzino.

