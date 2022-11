Salvo By Night torna a Tu si que vales, “Farò boom mondiale pazzesco”

Salvo By Night, palermitano che vive a Monreale, ha fatto un’altra apparizione a Tu si que vales. Salvatore Lo Iacono, questo il vero nome di Salvo By Night, è tornato per qualche secondo durante la puntata del talent show di Canale 5. Una apparizione che sembra essere il preludio ad una partecipazione dell’artista durante la finale, anche se ancora nulla è stato annunciato.

Per qualche secondo il palermitano Salvo By Night ha riempito gli schermi delle Tv. “Io realizzerò il mio sogno a Canale 5 – ha detto Salvo -. Ci sarà una produzione che punterà su di me e farò un boom pazzesco a livello mondiale. Provare per credere”. Il “futuro sindaco di Monreale Hollywood”, così si fa chiamare sui social, così collezione un’altra apparizione in tv dopo l’esibizione delle scorse settimane davanti ai quattro giudici del programma televisivo che mostra i migliori talenti italiani e internazionali.

Sono state tante le critiche che ha ricevuto Salvo dopo la prima esibizione in cui si è presentato come un cantautore, direttore artistico ma soprattutto come scopritore di talenti. Premesse a cui i giudici di Tu si que vales non hanno creduto. Poi l’esibizione canora ha fatto il resto. Rudy Zerbi ha attaccato il palermitano accusandolo di essere stonato.

Tu sei grande, seduto in poltrona, devi ringraziare Maria De Filippi. Confrontiamo le nostre capacità a suonare, a cantare: ho studiato la tua cariera, c’è da ridere”, ha detto Salvo, che si difende: “io non sono stonato, se ho cantato male la colpa è dei giudici. La prossima volta quando uno si esibisce, prima di aprire bocca, vi dovete mettere a cercare informazioni su chi si è esibito, piccolo o grande artista che sia. Ho team in America Latina, in Germania, io faccio questo come mestiere. Adesso tutti si chiedono chi è Salvatore Lo Iacono”. Cosa risponderanno i giudici?”.

Salvo By Night non è nuovo ad apparizioni discutibili. Nel 2009, durante una delle prime edizioni del talent X Factor, Salvo era stato inserito nella lista dei “talenti” chiamati “incompresi”, per delle esibizioni che avevano fatto ridere, più che sorridere, i giudici. Il palermitano, che vive a Monreale, è però diventato un fenomeno social. Il suo video ha sbancato su Facebook, ricevendo migliaia di commenti, reazioni e condivisioni

