Grave incidente tra Misilmeri e Bolognetta, una ragazza estratta da un’auto accartocciata

Grave incidente stradale sulla SS121 tra Misilmeri e Bolognetta, in provincia di Palermo. Una ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere della sua automobile dopo che è uscita fuori strada.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. La donna viaggiava da sola in auto e non è stato coinvolto nessun altro mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno proceduto ad estratte la donna che era rimasta incastrata nell’auto, la polizia stradale e i carabinieri. I pompieri hanno lavorato parecchi minuti per far uscire la donna coinvolta nell’incidente dall’auto accartocciata.

L’incidente si è verificato intorno alle 7 di questa mattina. La donna è stata trasportata all’Ospedale Civico di Palermo.

