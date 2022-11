L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia porta anche qualche bella sorpresa. Le temperature scendono di qualche grado in questo primo weekend di novembre ed ecco che l’Etna ci regala la prima neve di stagione.

Fotografato da più versanti il vulcano con la cima innevata in queste ore sta diventando virale sul web con le foto postate soprattutto su Facebook. Così il vulcano più attivo d’Europa si mostra in tutta la sua maestosa bellezza.

Si tratta di una neve che forse non è destinata a resistere dal momento che dalla prossima settimana, in Sicilia, è attesa una nuova “novembrata”. Le temperature infatti tenderanno di nuovo a salire a livelli anomali per la stagione, come è avvenuto già nei giorni scorsi.