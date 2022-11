In provincia di Palermo una raccolta fondi e di generi alimentari ma anche abbigliamento per i percettori del Reddito di cittadinanza che non hanno più ricevuto il beneficio.

Tanti percettori del reddito di cittadinanza hanno perso il beneficio statale. Controlli dell’agenzia delle entrate e dell’INPS, scadenze naturali in seguito ai trascorsi 18 mesi, hanno fatto sì che tante famiglie nel mese di ottobre e di novembre non hanno più ricevuto l’assegno nella carta gialla. Nelle scorse settimane è stata adottata anche una nuova procedura che prevede il controllo incrociato dei dati relativi ai titolari di Reddito con il ministero della Giustizia. Un fatto che ha consentito di escludere dal sussidio chi ha subito condanne penali negli ultimi 10 anni.

Tantissimi i nuclei familiari, soprattutto quelli che ne hanno davvero bisogno del Reddito di cittadinanza, sono in forte sofferenza dopo aver perso il beneficio. In attesa di sapere quale sarà il futuro c’è intanto chi organizza una raccolta fondi per queste persone in difficoltà.

A Monreale, in provincia di Palermo, ad esempio, cittadini e associazioni hanno avviato una campagna di raccolta di fondi e generi di prima necessità per poter dare un contributo ai cittadini in sofferenza. È il cittadino Piero Faraci, anche lui percettore del Rdc, il promotore dell’iniziativa, in collaborazione con alcune associazioni benefiche e di Protezione civile del territorio monrealese.

“Alcune famiglie sono aiutate da parenti, dalla Caritas, dalle chiese. Ma l’aiuto che possono ricevere è certamente limitato. Conosco anche nuclei familiari che non denunciano la loro situazione economica e chiedono aiuto per dignità”. Tante le realtà che hanno confermato la propria disponibilità a cooperare per aiutare i percettori del Reddito di cittadinanza che hanno perso l’assegno.

Si tratta delle associazioni di protezione civile Overland e Evergreen e dell’associazione il Quartiere. Presso le loro sedi potranno essere portati sacchetti con la spesa di generi alimentari. Alla raccolta hanno già aderito tanti cittadini e imprenditori.