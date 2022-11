Palermo e i Templi di Agrigento protagonisti nella puntata di Ballando con le stelle, in prima serata sulla rete ammiraglia Rai.

Non solo Palermo e Agrigento. La Sicilia e le sue bellezze saranno protagoniste su Rai 1 a Ballando on the Road, talent che da cinque stagioni seleziona aspiranti ballerini, e Ballando con le Stelle. Da oggi, 5 novembre, al 26 novembre, il sabato alle 14, immagini dei luoghi più suggestivi dell’Isola accompagneranno le esibizioni di nove talenti (singoli, duo, coppie e gruppi) in gara in ogni puntata dello spin-off di Ballando, condotto da Milly Carlucci con i due ex maestri di ballo del programma Simone Di Pasquale e Sara Di VairaUn appuntamento che proseguirà in prima serata a partire dalle 20.35, quando due talenti selezionati nel pomeriggio si sfideranno sulla pista dell’Auditorium della Rai al Foro Italico di Roma, accompagnati dalla Big Band guidata da Paolo Belli.

I vincitori di ciascun sabato saranno protagonisti della sfida finale del 17 dicembre, che vedrà la premiazione del miglior talento dell’edizione 2022.

È stata la conduttrice Milly Carlucci a sottolineare nel corso della puntata la collaborazione con la Regione Siciliana. Lo stesso farà nel corso delle altre puntate.

Per la prima volta, grazie all’accordo siglato tra Palazzo d’Orleans e Rai Com, un partner istituzionale entra a far parte della grande famiglia di Ballando, portando i colori e la magia di una terra dalla storia millenaria in uno dei programmi più amati della televisione italiana