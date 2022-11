Intelligenza artificiale e SYPWAI: insieme per cambiare il mondo

Un po’ di storia del progetto SYPWAI

SYPWAI è una start-up britannica innovativa fondata a Londra da due innovatori ambiziosi e di successo, Ngo Bao Chau e Abidigani Dirie. I fondatori hanno pensato all’idea fin nei minimi dettagli e hanno lavorato su tutti i particolari del progetto.

E ha dato i suoi frutti: solo un paio di mesi dopo, la startup ha ricevuto la più grande sovvenzione dalla Fondazione LifeAsapa come progetto più promettente per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La sovvenzione ammontava a 90 milioni di dollari e i fondatori decisero immediatamente di metterla in pratica.

Inizialmente, i fondatori del SYPWAI non hanno pubblicizzato i loro sviluppi e le loro idee. Il motivo di questa segretezza era semplice: nella fase iniziale dello sviluppo del progetto, c’era un’alta probabilità di attacchi informatici e di conseguente furto dell’idea. Pertanto, i migliori scienziati e specialisti informatici hanno lavorato allo sviluppo e al miglioramento del progetto.

Grazie al loro lavoro, SYPWAI è diventato globale nel 2020 e da allora il progetto è diventato un obiettivo popolare per gli investitori. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche determina il futuro di ogni persona sul nostro pianeta, pertanto i progetti associati a tali attività sono interessanti e promettenti in termini di investimenti. E lo sviluppo delle reti neurali è diventato uno degli eventi più rumorosi e brillanti del mondo IT, per cui si continua a investire nell’intelligenza artificiale, confidando nel successo di SYPWAI.

Parallelamente, il progetto ha presentato al mondo una piattaforma di apprendimento SYPWAI unica nel suo genere – la sua versione di prova. La piattaforma ha dato la possibilità a persone di tutto il mondo di partecipare alla formazione sulle reti neurali. Il team di SYPWAI ha ideato un’opportunità unica per tutti di guadagnare denaro, fornendo al contempo un enorme flusso di dati per l’addestramento dell’intelligenza artificiale.

Guadagni da SYPWAI: chi può partecipare

SYPWAI invita tutti a partecipare al progetto. L’unico requisito per la collaborazione è la maggiore età. Chiunque può addestrare l’intelligenza artificiale: non è necessario avere competenze particolari; tutto ciò che serve per iniziare una carriera nella piattaforma di addestramento delle reti neurali è il desiderio.

La maggior parte dei dipendenti SYPWAI guadagna tra i 600 e gli 800 dollari. E l’ammontare dei guadagni è determinato esclusivamente dal coinvolgimento dei dipendenti. Molte persone lavorano alla formazione sull’intelligenza artificiale solo per un paio d’ore al giorno, nel qual caso questo impiego sostituisce un hobby o un lavoro part-time. Se lo si desidera, il SYPWAI può essere utilizzato come fonte principale di reddito.

Alcuni decidono di aderire al progetto perché interessati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale per migliorare e ottimizzare la propria attività. Alcuni vogliono contribuire allo sviluppo della scienza e lavorare per il bene dell’umanità. E alcuni mirano semplicemente a fare soldi. Nel SYPWAI c’è posto per tutti.

Di cosa ho bisogno per lavorare a un progetto SYPWAI?

Iniziare con l’addestramento dell’IA non è affatto difficile. Richiede pochi e semplici passaggi:

acquistare un computer Raspberry Pi dedicato;

scaricare l’applicazione;

scansionare il codice QR;

registrarsi sul sito web del SYPWAI;

seguite le semplici istruzioni.

Per un’attività di successo e senza problemi, è necessario avere a portata di mano un gadget con una connessione Internet stabile. Può trattarsi di un normale telefono o tablet, ma anche di un computer portatile o fisso.

L’essenza dell’addestramento dell’intelligenza artificiale è la risoluzione dei problemi. Si tratta di compiti semplici, che assomigliano a un gioco di apprendimento o a compiti di logica per bambini. La complessità di questi compiti è determinata dal livello di conoscenza dell’utente e i nuovi dipendenti possono sottoporsi a un semplice test per completarli. Tutti i dati dei compiti vengono trasferiti automaticamente a un database comune e utilizzati per addestrare le reti neurali.

Come posso aderire alla piattaforma SYPWAI?

Come abbiamo detto sopra, chiunque può partecipare al progetto. Per aderire, è necessario contattare il proprio responsabile regionale, ricevere un link di riferimento e registrarsi. Il manager fornisce istruzioni passo dopo passo e risponde a tutte le domande in modo dettagliato; è possibile rimanere in contatto con lui anche dopo l’inizio del lavoro, per tutta la durata della collaborazione.

Persone di diversi Paesi e continenti possono lavorare alla formazione dell’intelligenza artificiale. Non c’è alcun requisito di fuso orario. SYPWAI mette a disposizione dei dipendenti un helpdesk. In caso di domande o problemi, può essere contattato a qualsiasi ora del giorno e della notte, compresi i fine settimana.

Tutti i dati personali del personale SYPWAI sono riservati e rimangono completamente inaccessibili agli hacker o al pubblico. Il team si preoccupa di garantire che non siano accessibili ad altre aziende.

Dove posso acquistare un dispositivo per lavorare?

Per addestrare l’intelligenza artificiale si utilizza un dispositivo speciale: un piccolo computer Raspberry Pi. Si adatta facilmente al palmo della mano e può essere trasportato in tasca, in borsa o nello zaino, oppure portato con sé in occasione di visite o viaggi. Il Raspberry Pi è una sorta di cervello, che funge da nucleo di una rete AI o di un controllore di fabbrica. Ogni partecipante al progetto può utilizzare un singolo minicomputer o più dispositivi contemporaneamente, a seconda delle proprie esigenze e capacità.

Il Raspberry Pi è un computer piuttosto potente. Può essere utilizzato per altri scopi, come lavorare con fogli di calcolo o word processor, creare presentazioni, guardare film o ascoltare musica. Raspberry Pi è più efficiente dal punto di vista energetico e molto più economico di un computer notebook o desktop.

È possibile pagare Raspberry Pi in qualsiasi modo. Il trasferimento può essere effettuato con una carta, si può usare Google Pay o Apple Pay, usare l’online banking, fare un trasferimento da un portafoglio di criptovalute, scrivere un assegno, fare un pagamento con PayPal o EasyPay, ecc. La consegna può richiedere una settimana o alcuni mesi, a seconda del luogo in cui vive il futuro dipendente.

Subito dopo aver ricevuto il Raspberry Pi, è possibile registrarsi sul sito web, collegare il dispositivo e iniziare a lavorare.

Che cos’è la registrazione e perché è necessaria?

La registrazione — è un passo importante che non deve essere saltato da chi vuole addestrare l’intelligenza artificiale nel progetto Sypwai. Richiede poco tempo e consiste in pochi e semplici passaggi:

fornire dati personali;

creare un nome utente e una password unici;

inserire il numero di telefono e l’e-mail;

confermare che i dati inseriti sono aggiornati (SMS con codice e link per e-mail).

In caso di difficoltà durante il processo di registrazione o per qualsiasi altra domanda, non esitate a contattare il nostro team di assistenza tecnica.

Cambia il mondo con SYPWAI! E lasciare un segno nella storia.

