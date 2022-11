Incidente sulla statale, muore l’infermiere siciliano Alessandro Santoro

Alessandro Santoro, 32 anni, è la vittima di un grave incidente stradale avvenuto questa notte in Puglia. L’uomo era un infermiere.

Di un morto e un ferito grave è il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato poco prima della mezzanotte lungo la SS275, nel tratto compreso tra i comuni di Nociglia e Montesano Salentino, in Puglia.

Lo scontro frontale, presumibilmente provocato anche dalle scarsa visibilità dovuta ai banchi di nebbia, è avvenuto tra una Fiat Punto e una Opel Adam. Alla guida del primo veicolo si trovava la vittima, Alessandro Santoro, nato in provincia di Potenza ma di origini siciliane. Per lui non vi è stato nulla da fare.

Nonostante l’intervento immediato del personale del 118, accorso assieme ai vigili del fuoco per i primi soccorsi, le manovre di salvataggio si sono rivelate vane: era morto sul colpo. Sul corpo dell’uomo sarà eseguita l’autopsia.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro. Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica dello schianto.

