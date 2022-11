Uomo di 87 travolto da auto a Palermo, è gravissimo in ospedale

Un uomo di 87 anni è stato travolto questo pomeriggio a Palermo in via Dante mentre attraversava la strada. L’uomo adesso si trova ricoverato all’ospedale al Civico di Palermo.

Secondo quanto ricostruito, una Citroën C1 avrebbe travolto l’uomo mentre attraversava la strada nei pressi delle strisce pedonali

Di grave incidente, come detto, si è verificato in via Dante. Forse a causa del sole molto basso a quell’ora, l’autista del mezzo non si è accorto dell’uomo che si trovava lungo la carreggiata e lo ha travolto in pieno.

L’anziano a causa dell’impatto è caduto per terra battendo violentemente il capo e perdendo molto sangue dalla testa. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno stabilizzato l’uomo e con lo hanno condotto all’ospedale Civico dove i medici gli hanno diagnosticato un grave trauma cranico.

Le indagini sull’incidente sono condotte dai poliziotti municipali della sezione infortunistica.

