A Palermo assunzioni per 300 netturbini a tempo indeterminato

La giunta del comune di Palermo, constatando la carenza di personale all’interno della partecipata Rap, che si occupa del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti nel Capoluogo, ha dato via libera all’azienda per l’assunzione a tempo indeterminato di 300 operai. Il bando di concorso per 300 netturbini è in corso di preparazione da parte della partecipata palermitana.

Il bando per un concorso pubblico al fine di reclutare e integrare personale sarà dunque reso pubblico a breve. Quello che già si sa sul concorso alla Rap di Palermo è che i nuovi assunti saranno inquadrati nella categoria “operai di livello J”, ovvero di operatori ecologici, o meglio netturbini.

L’amministrazione comunale di Palermo guidata dal sindaco Roberto Lagalla con la delibera del 20 ottobre ha dato finalmente il via libera al Piano del fabbisogno del personale di Rap 2022-2024, apportando una modifica alla precedente dell’8 settembre in cui si parlava di assunzioni a tempo determinato. Ciò consentirà all’azienda di poter accedere a sgravi contributivi non previsti da contratti a termine. Il bando di concorso verrà pubblicato online sul sito del Comune di Palermo.

Intanto anche l’Amap, che si occupa di gestire la rete degli acquedotti in parte di Palermo e provincia, ha avviato una procedura di selezione di personale. Sul portale aziendale www.amapspa.it e in Gazzetta Ufficiale, il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 58 figure da inquadrare in quattro distinti profili. Le nuove assunzioni AMAP riguardano i seguenti profili professionali: n.16 Addetti Conduzione e Manutenzione impianti depurazione/potabilizzazione delle acque; n.35 Addetti Distribuzione/lavori manutenzione reti idriche; n.5 Elettricisti; n.2 Autisti di Automezzi Pesanti/Escavatoristi.

