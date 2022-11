Bambina di 1 anno arriva morta all’ospedale dei Bambini, indagano i Carabinieri

Tragedia a Palermo. Una bimba di poco meno di un anno è morta all’ospedale dei Bambini dove era stata portata dai genitori.

I medici al pronto soccorso non hanno potuto fare altro che constatare la morte della piccola. Gli stessi medici hanno allertato i carabinieri che hanno cercato di ricostruire il dramma.

Così i militari del comando provinciale di Palermo sono andati in via Del Bersagliere dove abita la famiglia per cercare di comprendere cosa sia successo. È stato accertato che i genitori avevano chiesto soccorso ai sanitari del 118, ma dopo alcuni minuti hanno revocato l’intervento e trasportato la piccola in auto al pronto soccorso.

La bimba, secondo quanto ricostruito fino ad ora, aveva difficoltà respiratorie. La bimba è arrivata morta in ospedale.

