Muore un genitore e tenta il suicidio per disperazione, salvata dai Carabinieri

Una donna perde uno dei due genitori e per la disperazione tenta di gettarsi dalla finestra posta al quarto piano della sua abitazione. I Carabinieri arrivano in tempo per salvarle la vita evitando la tragedia.

Un donna di 40 anni ha tentato di porre fine alla sua vita, provando a gettarsi dalla finestra di una palazzina di un quartiere residenziale di Catania, poco prima che i Carabinieri riuscissero a raggiungerla. La tempestiva operazione di salvataggio ha avuto inizio grazie a una chiamata di soccorso giunta al 112.

La donna era seduta sul davanzale della finestra della sua camera da letto, a un’altezza di circa 15 metri, e stava per farla finita. I Carabinieri sono giunti in pochi minuti presso l’abitazione, riuscendo ad accedervi in maniera discreta. Una volta dentro, l’equipaggio si è poi avvicinato silenziosamente alla camera da letto e attraverso una rapida manovra, ha afferrato la 40enne, ancora ignara di quanto stesse accadendo, mettendola in sicurezza all’interno della casa.

A quel punto la donna, in lacrime, si è aperta ai due Carabinieri accorsi in suo aiuto, confidandogli le ragioni dell’insano gesto, riconducibile a un grave recente lutto che l’aveva particolarmente segnata, ossia la perdita di un genitore. La pattuglia, dopo aver ascoltato e rassicurato la donna, l’hanno poi affidata alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul luogo.