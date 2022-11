«Il ponte di Messina non si farà, è visione di Salvini»

«Il ponte di Messina non si farà. È una specie di miraggio e di visione che sembra essere positiva e poi non lo è rispetto all’ambiente, rispetto all’isola, rispetto al fatto che è un’area di terremoto terribile quale fu quello del 1909 a Messina e che è difficile immaginare che possa non tornare. Quindi quella direi che è una visione di Salvini». Lo ha detto a Sky TG24 il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, ospite di Timeline, di fatto contestando un’opera fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che in questi giorni ha avviato una serie di iniziative per accelerare i tempi del progetto, compresa la convocazione di un vertice con i presidenti di Sicilia e Calabria, Schifani e Occhiuto.

Di inutilità del Ponte ha parlato in giornata anche lo showmanRosario Fiorello.

«Da siciliano dico che prima di fare il Ponte, facciamo le strade della Sicilia e facciamo il binario doppio della ferrovia. I motociclisti della Parigi-Dakar si allenano sulla Catania-Palermo…», ha detto in diretta su Instagram.