Tragico incidente mortale in viale Regione Siciliana a Palermo, morto 37enne

Incidente mortale a Palermo questa mattina in viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Una persona è morta nello schianto tra una moto e un’auto.

L’incidente si è verificato all’altezza della rotonda di via Oreto. La vittima è un giovane di 37 anni. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare la vittima purtroppo però senza esito.

Scene di dolore e disperazione poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono anche accorsi i parenti dell’uomo che si sono sentiti male dopo aver visto l’uomo senza vita. Per loro è stato necessario l’intervento dei sanitari presenti.

Indagano i Carabinieri e la Polizia Municipale, sezione infortunistica stradale. Dopo l’incidente il traffico della circonvallazione di Palermo è andato in tilt.

Un altro incidente tra due auto stamane ha creato disagi al curvone della Cala a Palermo. Per cause da accertare i due mezzi sono entrati in collisione sulla corsia lato mare sbandando pericolosamente. Gravi danni alle vetture ma nessun ferito grave.

Uno degli automobilisti è stato portato in ospedale per accertamenti. sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito e una pattuglia della Guardia di Finanza che ha regolato il traffico in attesa che venissero rimosse le auto danneggiate dall’impatto.