Halloween e inciviltà, San Vito lo Capo piena di rifiuti… e uova

Anche a San Vito Lo Capo, piccola – ma blasonatissima – località turistica in provincia di Trapani ieri notte si è festeggiato Halloween. Alcuni incivili però hanno usato la festa come pretesto per sporcare la spiaggia e le sue immediate vicinanze.

Decine di sacchetti di rifiuti, cartoni di pizza e le immancabili bottiglie in vetro di birra sono state abbandonate sotto alcuni alberi che si trovano in spiaggia. “La cosa più strana – dice il proprietario di un albergo vista mare di San Vito – è che in molte zone della spiaggia abbiamo trovato confezioni di uova vuote, con molta probabilità questa notte i ragazzi se le saranno tirata addosso”.

Scene che, fino a poco fa si potevano vedere soltanto nei film americani. Dolcetto o scherzetto amaro per le decine di turisti che hanno deciso di passare l’ultimissimo week-end caldo dell’anno a San Vito Lo Capo. “Al nostro arrivo – dice un turista – la spiaggia era invasa da rifiuti e gusci di uova. Speravamo che venendo in questo periodo San Vito Lo Capo sarebbe stata un po’ più pulita ma nulla, ritenteremo l’anno prossimo”.