Navigator del Reddito di cittadinanza siciliani, Schifani proroga i contratti

Il presidente della Regione Siciliana Schifani proroga i contratti dei 280 ex navigator fino al 31 dicembre. Si tratta dei lavoratori assunti per trovare lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza.

Arriva la proroga fino al 31 dicembre per i contratti dei 280 ex navigator che operano nei Centri per l’impiego della Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha disposto, infatti, il prolungamento del contratto in risposta alla nota con la quale il ministero del Lavoro, lo scorso 28 ottobre, ha chiesto alle Regioni di manifestare la volontà sull’effettiva attuale esigenza di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre, di questo personale che presta assistenza tecnica per il funzionamento del reddito di cittadinanza e del programma “Garanzia occupabilità lavoratori” nei Cpi.

«La Regione – spiega il presidente Schifani – continuerà ad avvalersi di questo personale qualificato, in attesa che si completino le procedure concorsuali per le assunzioni previste per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia. In questo modo si dà continuità al lavoro svolto finora e si garantisce il corretto funzionamento degli uffici. Gli ex navigator, fra l’altro, saranno anche impegnati per l’attuazione del programma Gol».

L’operazione è a costo zero per la Regione, in quanto i fondi provengono dalla legge sul reddito di cittadinanza e sul potenziamento dei Cpi (il Dl 4/2019 convertito nella legge 26/2019) e, in particolare, sui risparmi che derivano del mancato completamento delle procedure selettive del personale di pari categoria da destinare proprio ai Cpi.

Al momento il dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale ha approvato e pubblicato le graduatorie dei 264 funzionari di categoria D vincitori del concorso pubblico che di recente sono stati chiamati a scegliere la sede di lavoro fra quelle disponibili per ciascuno dei profili messi a concorso.

“Esprimiamo apprezzamento per la decisione del governatore della Sicilia di prorogare almeno fino a tutto dicembre i contratti dei circa 300 navigator per assistere i percettori del reddito di cittadinanza. Questa misura consentirà di non lasciare sguarniti i Centri per l’impiego siciliani che erano a rischio paralisi”. Lo dichiarano la deputata Valentina D’Orso e la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua.

“È una scelta dì buonsenso perché, in attesa delle nuove figure professionali selezionate attraverso i concorsi, la preziosa esperienza maturata dai navigator potrà essere utilizzata, come richiesto in questi mesi dall’Associazione Nazionale Navigator della Sicilia. Adesso – concludono Valentina D’Orso e Dolores Bevilacqua – il prossimo passo sarà quello di garantire una continuità ai navigator siciliani anche nel 2023, almeno fino a quando le nuove risorse selezionate per i centri per l’impiego saranno state formate e saranno pienamente operative”.