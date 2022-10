Lotta ai trigliceridi alti: dieta e integratori

Il colesterolo alto è tutta una questione di una presenza eccessiva di grassi nel sangue o meglio di trigliceridi nel sangue. Ecco, i trigliceridi, il termine che più spaventa chi si reca a fare delle classiche analisi di routine. I trigliceridi in eccesso derivano dall’alimentazione, anche se a volte è tutta una semplice questione di genetica.

Il problema vero è che essi possono essere pericolosi per la salute di pancreas, fegato e cuore. Insomma, per evitare tutte le problematiche che vi sono connesse, tra cui: diabete di tipo 2, statosi epatica e colesterolo cattivo alto, è indispensabile prendersene cura unendo sia una sana e corretta alimentazione che degli efficaci integratori per il colesterolo.

Ma cerchiamo di comprendere come agire in maniera mirata ed efficace.

Cibi si e cibi no

Partiamo dunque dall’alimentazione. Per contrastare i trigliceridi e quindi il colesterolo è indispensabile seguire alcune regole basilari. Sarebbe a tal proposito important nutrirsi di alimenti con pochi grassi saturi, preferendo i monoinsaturi e i polinsaturi. Andare poi a favorire le cotture semplici e povere di grassi, come la cottura alla piastra, al vapore, con pentola a pressione ed evitando bolliti e frittura.

Ovvio che questo non basta a poter consumare senza problemi qualsiasi alimento di voglia. Infatti gli esperti sconsigliano: bevande alcoliche, gassate, con aggiunta di zuccheri, cibi da fast food, zucchero, marmellata e miele, dolci in generale, frutta sciroppata o candita, pizza, pane e cornetti, grassi di origine animale, frattaglie, insaccati, latticini e salse.

Da preferire invece, tutti quegli alimenti che sono ricchi di Omega3 e quindi privi di grassi aggiuntivi. Meglio allora preferire il pesce azzurro, il salmone ed inoltre le verdure, in qualsiasi forma. Per quello che riguarda i cereali, meglio se integrali e il latte scremato, la carne magra, il prosciutto cotto, la bresaola, i formaggi poco grassi e i legumi.

Infine è importante bere molto. Ma se proprio l’acqua non si riesce a berla in grandi quantità, la si può sostituire con del tè o delle tisane depurative che siano in grado di eliminare le tossine dal corpo.

E gli integratori?

In questa lotta al colesterolo che ruolo hanno gli integratori alimentari? Essi sono dei prodotti spesso a base naturale che permettono al corpo di avere le armi per contrastare la comparsa del colesterolo. Dei prodotti pensati in maniera specifica affinchè il corpo possa contrastare in maniera efficace la comparsa di grasso nel sangue.

All’interno degli integratori esattamente quello che si dovrebbe apportare con l’alimentazione e per cui, spesso, quest’ultima non è sufficiente. In linea generale si tratta di prodotti che non hanno bisogno di prescrizione medica, ma per i quali si consiglia sempre il consulto di uno specialista, soprattutto nel caso in cui si stiano seguendo delle terapie mirate.

Sono prodotti efficaci? Lo sono nella misura in cui la loro assunzione venga abbinata a una dieta sana e variegata e uno stile di vita corretta che preveda lo svolgimento costante di attività fisica. Il tutto per riuscire a prendersi cura del proprio benessere a lungo.