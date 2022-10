Schianto e auto tranciata da guardrail, muore un uomo sulla statale

Incidente mortale sulla SS117 Bis, un uomo perde la vita nell’impatto della sua auto contro il guardrail. Così è morto Calogero Lo Presti, carpentiere 65enne di Piazza Armerina. La sua automobile, una Fiat Punto, si è schiantata contro la barriera laterale della Strada StaTale 117bis nel corso della serata d’ieri.

Lo schianto che non ha dato scampo all’uomo

Si è trattato di un impatto violentissimo a tal punto che l’auto è stata tranciata in due dal guardrail. I soccorritori, una volta che l’uomo è stato estratto dalle lamiere, hanno tentato di rianimarlo purtroppo senza esito.

L’incidente si è verificato al chilometro 45,100 dell’arteria SS117bis all’altezza dell svincolo da cui si accede al viale Conte Ruggero. Sul posto la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Da ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia che indaga sull’ennesima tragedia sulle strade siciliane.

LA SECONDA VITTIMA IN 24 ORE

Incidente mortale ieri mattina ad Aci Catena, in via Generale Finocchiaro, zona eremo di Sant’Anna. La vittima è un diciannovenne, Mario Filetti, che viaggiava a bordo di uno scooter con un amico coetaneo, rimasto gravemente ferito. Non si sa se ci siano altri mezzi coinvolti e la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. I ragazzi sono stati subito soccorsi dai mezzi del 118 e poi trasportati in ospedale. Purtroppo il diciannovenne è deceduto poco dopo al Policlinico di Catania.

