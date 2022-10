A Palermo è record all’aeroporto, 6,2 milioni di passeggeri nel 2022

L’aeroporto di Palermo continua a mietere record di fila in termini di crescita. Palermo così si conferma aeroporto centrale delle rotte da e per l’isola.

A ottobre infatti crescono del 12,5% i passeggeri che hanno volato da e per l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. Nel mese record che chiude la stagione estiva del 2022, sono transitati 687.972, il 12,5% in più rispetto a ottobre 2019 (611.580). Resta alta anche la media dei passeggeri per volo:146 contro 141 del 2019.

Tiene bene il traffico internazionale, che ha inciso per il 29%. Cresce anche il numero dei voli: 4.720 contro 4.279 di ottobre 2019, con un incremento del 10,3%.

In generale, la stagione estiva si è chiusa con +6% di passeggeri (5.111.124).

Con ottobre ormai in soffitta, il numero totale dei passeggeri nei primi dieci mesi del 2022 sale a 6.229.407 (6.053.548 nel 2019), con una crescita del 2,9%. Incremento del 3,96% anche per il numero dei voli nel periodo gennaio – ottobre: 45.951 contro 44.199 del 2019.

Con l’inizio della stagione invernale ci sarà una contrazione dei flussi di traffico. Secondo i principali indicatori sull’andamento del settore aereo, novembre potrebbe essere un mese sotto tono a causa dell’incertezza del mercato e anche al rallentamento delle prenotazioni sui siti dei vettori. Il trend di crescita del traffico potrebbe riprendersi dal nuovo anno, in vista della prossima stagione estiva.