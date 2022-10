Salvo By Night è tornato a Tú sí que vales, “Io stonato? Sfido Rudy Zerbi a cantare”

Salvo by night torna a Tu si que vales. Nella puntata di ieri sera, 29 ottobre, è comparso nuovamente dopo la performance della settimana precedente. Ma non è tutto, Salvatore Lo Iacono, vero nome del palermitano, promette nuove apparizioni su Canale 5.

Cosa ha detto Salvo By Night nella settima puntata di Tú sí que vales

“Sono qui per tutelare la mia immagine discografica e artistica sui social”. Così ha esordito Salvo By Night di nuovo a Tú sí que vales. “I giudici l’hanno fatta pedante, nessuno si immaginava che questa notizia sarebbe diventata un boom mondiale“.

Salvatore Lo Iacono attacca poi i quattro giudici del talent show, Maria De Filippi, Rudi Zerbi, Teo Mammucari e Jerry Scotti. “Prima di aprire la bocca, controllate sui social e capire chi è l’artista, piccolo o grande che sia”.

Poi il palermitano si rivolge a Rudy Zerbi, che nella scorsa puntata lo aveva attaccato. “Sei seduto su quella poltrona e devi ringraziare la signora Maria De Filippi”. Poi lo sfida a salire sul palco e a cantare e suonare. “Vediamo chi è stonato”, ha aggiunto.

Durante la scorsa puntata in effetti Salvatore Lo Iacono ha fatto molto parlare di sé. Tantissime le testate giornalistiche che hanno ripreso la notizia della sua presenza nel programma di Canale 5. In tanti hanno criticato, oltre ai giudici, la sua esibizione. Poi sui social è scoppiato il finimondo con commenti negativi. Lo Iacono però non ci sta a subire questa valanga di commenti negativi e presto potrebbe tornare sul palco di Tu si que vales.

Chissà se alla prossima puntata il palermitano, conosciuto molto a Monreale per le sue dirette, possa tornare a riscattarsi… Intanto nella serata di ieri è arrivato il primo assaggio con l’attacco ai giudici e in particolare a Rudy Zerbi.