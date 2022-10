Salvini vuole togliere il Reddito di cittadinanza per 6 mesi, l’annuncio

Matteo Salvini vuole togliere il reddito di cittadinanza per 6 mesi a chi invece potrebbe lavorare. Intanto sono tante le famiglie che si stanno vendendo sospendere il beneficio.

Salvini, annuncia che il governo Meloni intende sospenderlo per sei mesi “a quei 900 mila percettori del reddito che sono in condizioni di lavorare e che già lo percepiscono da diciotto mesi”. Obiettivo del governo di destra targato Meloni sarebbe risparmiare 1 miliardo con cui finanziare nel 2023 la replica di quota 102, il meccanismo di uscita anticipata dal lavoro a 61 anni con 41 contributi già in vigore (con scarso successo) dallo scorso 1 gennaio.

Il leghista ha spiegato: “Per realizzare il progetto nel 2023 secondo i calcoli dell’INPS serve poco più di un miliardo. Lo recupereremo sospendendo per sei mesi il reddito di cittadinanza a quei 900mila percettori del reddito che sono in condizioni di lavorare e che già lo percepiscono da diciotto mesi”.

Secondo Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, “l’ipotesi lanciata da Matteo Salvini di tagliare un miliardo dal reddito di cittadinanza per finanziare quota 102 mi sembra una sorta di vorrei e vediamo se posso, un intanto la dico poi vediamo se si può fare”. Mulè, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24, ha aggiunto: “sul reddito di cittadinanza è certo che il governo debba intervenire, non abolendolo ma rivedendolo in profondità soprattutto per quanto riguarda le politiche del lavoro”.

L’obiettivo del Governo Meloni sembra quello di dimezzare la platea del «reddito». È a questo che punta soprattutto Fratelli d’Italia. Alcuni suoi esponenti hanno parlato di un taglio annuo di 3 miliardi di euro da girare alle imprese in cambio di assunzioni. Eventualità problematica in un momento in cui il paese entra in recessione, le politiche attive del lavoro non hanno possibilità di decollare, se non in alcune regioni, mentre il lavoro – se esiste – è in maggioranza precario. L’intenzione finale però sarebbe di farla finita con il «reddito di cittadinanza».