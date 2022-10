Tragedia in Sicilia, Mario Filetti muore a 19 anni dopo incidente stradale

Incidente mortale ad Aci Catena. Per cause ancora da accertare un 19enne, Mario Filetti, alla guida di uno scooter ha perso la vita dopo un impatto. Un altro ragazzo che viaggiava insieme alla vittima a bordo dei veicolo a due ruote è rimasto ferito

Il decesso del giovane all’ospedale Policlinico di Catania, mentre il suo amico si trova all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. La tragedia questa mattina intorno alle 7.

Gli agenti della polizia municipale di Aci Catena e i carabinieri di Acireale sono intervenuti in via Generale Salvatore Finocchiaro, all’altezza dell’incrocio per via Eremo di Sant’Anna.

Sono intervenuti anche i vigili urbani per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha causato la morte del 19enne.