Trovati i resti dei piloti del Canadair precipitato

I soccorritori hanno trovato i resti dei due piloti del Canadair 28 precipitato ieri a monte Calcinera, a Linguaglossa, durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona. La notizia viene confermata dalla Procura di Catania che indaga sulla sciagura.

La notizia viene confermata anche dai vigili del fuoco, spiegando che “le squadre di ricerca hanno rinvenuto dei resti umani in corrispondenza dell’area di impatto del velivolo”. Le vittime sono Pozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como, che era il comandante del Canadair 28, e il primo ufficiale Roberto Mazzone, 62 anni, di Salerno.

La Procura di Catania domani conferirà l’incarico per l’autopsia sui resti dei due piloti e successivamente quello tecnico per l’analisi della scatola nera, che è stata trovata, per gli altri accertamenti sulle cause dell’impatto.

Uno stallo d’ala dovuto a una manovra sbagliata o un volo a quota troppo bassa: sono le due ipotesi si cui si lavora per ricostruire le cause del tragico incidente accaduto, ieri, a un Canadair che operava per spegnere un incendio scoppiato sul monte Calcinera, alle pendici dell’Etna. Il velivolo, dopo aver fatto un lancio d’acqua, ha urtato un costone del rilievo, è precipitato e all’impatto con il suolo è esploso.

Il Canadair è della società internazionale Babcock che effettua servizi antincendio per i vigili del fuoco. La società ha annunciato di avere aperto un’ inchiesta sull’incidente – indaga anche la Procura di Catania – e ha inviato dei tecnici sul posto.