L’ex calciatore palermitano Massimo Tarantino eroe ad Assago, ha disarmato l’aggressore

Il palermitano Massimo Tarantino, ex giocatore di Napoli, Inter e Bologna, ha disarmato l’uomo di 46 anni che nel Carrefour del centro commerciale di Assago-Milanofiori ha ucciso a coltellate un dipendente del supermercato e ferito gravemente altre quattro persone, compreso il giocatore del Monza Pablo Marì.

Massimo Tarantino ha raccontato di essersi accorto che qualcosa non andava perché l’aggressore urlava fra gli scaffali e di essere andato così a vedere cosa stesse succedendo. A quel punto avrebbe deciso di intervenire. L’ex giocatore del Bologna, dell’Inter e del Napoli, ai microfoni di Fanpage.it ha detto però “Non ho fatto niente, non sono un eroe”.

L’aggressore ha preso un coltello in vendita tra gli scaffali del supermercato e ha colpito 5 persone, uccidendo Luis Fernando Ruggieri, uno dei cassieri del supermercato. Altre due persone sono ferite gravi, mente altre due non sarebbero in pericolo di vita.

In tanti hanno cercato di fermare l’uomo senza però riuscirci. Provvidenziale è stato l’intervento dell’ex calciatore di Palermo che è riuscito a bloccare l’aggressore. L’ex terzino ha raccontato di essersi accorto che qualcosa non andava osservando l’aggressore: “Urlava, urlava e basta”.. A quel punto avrebbe deciso di intervenire: “Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe”, ha affermato.

L’uomo, con evidenti problemi psichici, è stato arrestato. E’ accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo.