Lutto a Marineo, muore il dipendente comunale e giudice onorario Fabio Raia

Fabio Raia, giudice onorario a Termini Imerese e dipendente del Comune di Marineo, è morto all’età di 56 anni, lasciando colleghi e amici nello sgomento.

Il Comune di Marineo e la sezione Aiga Termini Imerese si stringono al dolore dei familiari. «Questa mattina – si legge in un post su Facebook – il Comune di Marineo è stato colpito da un grave lutto. È venuto a mancare il Dott. Fabio Raia, nostro dipendente e prezioso collaboratore. L’amministrazione comunale tutta esprime le più sentite condoglianze alla moglie Mariuccia e alla famiglia intera».

“Ci lascia il Dott. Raia. Apprendiamo la notizia sgomenti. Un uomo perbene, un Magistrato equo. Una persona sagace, con la quale era un piacere incontrarsi, anche professionalmente. Arrivederci Fabio, ci rivedremo in altre aule, ci rincontreremo in altri corridoi”, scrive Elisa Demma. Lo ricorda come “una persona di animo nobile e gentile, con grande senso di responsabilità e professionalità”, invece, Giuseppe Taormina.