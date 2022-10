Il Carabiniere Doriano Furceri palermitano ucciso da collega, terrore nel Comasco

Il comandante dei Carabinieri palermitano Doriano Furceri è stato ucciso da un collega, il brigadiere Antonio Milia. L’omicidio è avvenuto ieri 27 ottobre nella caserma dei Carabinieri di Asso, nel comasco. Milia poi si è asserragliato in un assedio durato oltre 12 ore.

Solo alle prime luci dell’alba di oggi i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’edificio, liberando le persone rimaste intrappolate. All’interno della caserma c’era il corpo senza vita del luogotenente palermitano.

Doriano Furceri aveva 57 anni: ha perso la vita a causa di diversi colpi di pistola esplosi da un suo sottoposto, il brigadiere Antonio Milia. Del brigadiere, da diversi anni in servizio nel paese del Comasco, si sa che era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’Ospedale sant’Anna di Como, dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera, sempre secondo quanto si è saputo, era rientrato in servizio da alcuni giorni ed attualmente era in ferie.

Furceri nei suoi 35 anni di servizio è stato al comando di diverse stazioni lombarde, in Brianza e sul Lario, ha lavorato nel reparto operativo a Palermo e ha partecipato alla missione all’estero nel Kosovo. Ex comandante a Bellano, era stato trasferito ad Asso solamente lo scorso anno, nel 2021.