Sciagura in Sicilia, Canadair si schianta ed esplode: morti i due piloti VIDEO

Drammatico incidente aereo nei cieli della Sicilia. Un Canadair è precipitato durante una operazione di spegnimento di un incendio boschivo. GUARDA IL VIDEO IN FONDO ALL’ARTICOLO

Ha toccato la montagna, poi è esploso

Il Canadair volava sul monte Calcinera, nei pressi di Linguaglossa, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito, ha effettuato un “lancio” sulle fiamme dell’acqua con cui si era rifornito in mare, si è abbassato e ha impattato con la carena sul terreno e poi è esploso. E’ quanto si vede in un video dell’incidente aereo avvenuto nel Catanese diffuso dal corpo Forestale della Regione siciliana.

I due piloti risultano dispersi

A causa dell’esplosione i due piloti avrebbero perso la vita anche se al momento risultano dispersi. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con diverse ambulanze e forze dell’ordine. Al momento nell’area sono al lavoro le squadre di ricerca dei vigili del fuoco. Sul posto presente anche una squadra degli esperti Speleo alpino fluviale (Saf), oltre a un elicottero del corpo forestale della Regione Siciliana.

Il Canadair “visto precipitare, poi il fumo”

Allo schianto, secondo alcuni testimoni presenti sul posto, ha fatto seguito un’esplosione, che ha causato un vasto rogo. Il velivolo antincendio era partito da Lamezia Terme. “Le mie squadre lo hanno visto precipitare, poi il fumo. L’aereo è completamente distrutto“, lo ha detto all’AGI il direttore della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina.

Avvisato Schifani

“Ci sono state diverse esplosioni dopo che il canadair è caduto. L’aereo è distrutto e i vigili del fuoco stanno cercando i due piloti”. Lo afferma Salvatore Cocina, direttore della Protezione civile regionale. “Abbiamo subito avvisato il presidente della Regione Renato Schifani per quanto successo. Il presidente sta seguendo da vicino quanto successo alle pendici dell’Etna – aggiunge Cocina -. I due piloti sono della società Babcock che fornisce il servizio dei canadair in Italia”.