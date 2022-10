Scoppia la guerra del pane nel Palermitano, aumenta a 4 euro al chilo a Corleone

Scoppia una vera e propria guerra sui prezzi del pane nel Palermitano tra pianificatori, costretti ad aumentare i prezzi a causa del caro bollette e del caro materie prime, e tra cittadini sempre più vessati da prezzi dei beni di prima necessità sempre più salati.

È a Corleone che scoppia la protesta dopo che il prezzo del pane è lievitato – è il caso di dirlo – da 2,80 euro a ben 4 euro al chilo. Un fatto che ha generato una sorta di sommossa popolare e che ha spinto amministrazione comunale, associazioni e sindacati a organizzare un vertice con i panificatori locali al fine di trovare una soluzione.

I panificatori di Corleone però hanno rifiutato il confronto con il sindaco Nicoló Nicolosi, il presidente del consiglio Pio Siragusa, i consiglieri comunali e i rappresentanti sindacali di CGIL Corleone, SPI CGIL Corleone, UIL Pensionati Corleone, CISL Pensionati Corleone e Confintesa Corleone.

L’incontro era stato organizzato per il 26 ottobre nella sala consiliare ma non ha visto presente nessun rappresentante dei tanti forni presenti a Corleone. L’incontro era motivato dalla necessità di capire i motivi che alcuni giorni fa avevano spinto i titolari di tutti i forni di Corleone a riunirsi e a decidere all’unanimità l’aumento del pane da € 2,80 a € 4,00 al Kg. in un contesto in cui nessun aumento è stato registrato nei comuni della zona e in diversi panifici di Palermo. Intanto a Corleone c’è anche chi parla di palese “cartello” vietato dalla legge

L’amministrazione comunale in ultima battuta prova ancora a venire incontro panificatori e li invita “ad una revisione del costo del pane” nel corso di “un futuro sereno e proficuo incontro”.

“Si mette in evidenza – si legge in un documento congiunto tra amministratori, sindacati e associazioni dei consumatori – che l’aumento (da € 2,80 a € 4,00) non si sta registrando in nessun altro comune del comprensorio ed è chiaro che tutto ciò penalizza in modo particolare le fasce più deboli della società, gli stessi che i firmatari di tale documento hanno il compito di tutelare”.