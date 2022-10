Giovane senza patente provoca incidente con feriti a Partinico, maxi multa ai genitori

I genitori di una ragazzina dovranno sborsare sanzioni che sommate arrivano a 7 mila euro. La loro figlia ha provocato un incidente stradale mentre era a bordo di un ciclomotore senza patente, assicurazione e senza casco.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, oltre allo spavento, il ferimento e i danni nello scontro con un altro ciclomotore, per una minorenne troppo disinvolta alla guida è arrivata la batosta. La giovane infatti non aveva l’età per stare in sella (87 euro), ovviamente mai conseguita la patente (5.100), niente assicurazione (altri 866 euro), era senza casco protettivo (83), il mezzo non era mai stato revisionato (519) e si portava dietro pure un passeggero senza casco (83). La sanzione complessiva che si sono visti recapitare i genitori adesso ammonta a 7 mia euro.

Sono stati due i ragazzi rimasti feriti e portati all’ospedale di Partinico in seguito all’incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Montelepre a Partinico. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, la conducente, una diciassettenne con a bordo un passeggero, stava percorrendo la via Passo Carrozza quando, dopo essersi immessa sulla Provinciale, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un altro ciclomotore che proveniva dalla vicina Partinico.