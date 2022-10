Canadair precipitato, lutto per i due Angeli del fuoco dispersi

Due angeli del fuoco. Due eroi. La loro vita si è spezzata mentre difendevano i nostri boschi dalle fiamme di un incendio appiccato da mostri. I due piloti risultano dispersi ma le speranze sono davvero poche. Il Canadair Can 28 ha sfiorato le rocce ed è caduto dopo essersi incendiato. Pochi secondi, pochi istanti immortalati in brevi fotogrammi drammatici.

Profondo lutto per la morte dei due piloti, comandante e vice, che ogni anno solcano i nostri cieli per mettere in salvo alberi, persone dalle fiamme. Sarebbe un miracolo se i due uomini si trovassero in vita. Le ricerche sono ancora in corso e saranno intensificate domani mattina.

I due piloti facevano parte della società Babcock, che fornisce in Italia servizi antincendio aerei, come anche in Europa e in Canada. Babcock Italia, si legge in una nota, “conferma purtroppo che oggi è avvenuto un incidente che ha coinvolto un aereo Canadair durante una missione antincendio a Linguaglossa, nel catanese”. Babcock, sottolinea la nota, “sta assistendo le autorità locali nelle operazioni di soccorso e la nostra prima priorità è fornire supporto alle persone coinvolte nell’incidente e alle loro famiglie. Sulle cause dell’incidente sarà effettuata un’indagine approfondita”.

Ora arrivano le parole di cordoglio del presidente Schifani. «Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del Corpo forestale della Regione e della Protezione civile in attività di prevenzione e spegnimento incendi sull’Etna. Sono vicino alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in seguito al terribile incidente che ha distrutto un Canadair in territorio di Linguaglossa, nel Catanese.

Sulla morte dei due piloti ancheiIl dolore del sindacato siciliano nelle parole del segretario Cisl Cappuccio. “Siamo sgomenti. La tragedia del Canadair precipitato sull’Etna, ci lascia senza fiato. Senza parole. Siamo profondamente addolorati. Per la tragedia in sé. E perché ancora una volta a perdere la vita sono due lavoratori. I due piloti che, a quanto sembra, sono rimasti vittime della loro coscienza professionale. E del loro lavoro. Alle famiglie e alla loro azienda manifestiamo il cordoglio della Cisl Sicilia e rivolgiamo loro le nostre più sincere condoglianze”. Così Sebastiano Cappuccio, segreterio della Cisl Sicilia, alla notizia della tragedia di Linguaglossa.

Il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, esprime il “cordoglio del sindacato” per le vittime dell’incidente alle pendici dell’Etna, dove un canadair è precipitato ed esploso dopo avere scaricato acqua su un incendio boschivo. “Un’altra tragedia sul lavoro – scrive Mannino in una nota – che lascia sgomenti. Alle famiglie delle vittime la nostra vicinanza e il nostro cordoglio”.