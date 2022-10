WhatsApp non funziona, cosa sta succedendo?

WhatsApp questa mattina non funziona. Cosa sta succedendo al servizio di messaggistica più utilizzato al mondo?

Da questa mattina, dalle ore 9 circa, WhatsApp è down in buona parte d’Italia. Al momento in cui scriviamo non sembra che abbia ancora ripreso il suo funzionamento.

Il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo sembra essere completamente fuori servizio, con l’impossibilità d’inviare e ricevere messaggi o di configurare la versione browser di Whatsapp. Gli altri servizi di Meta, tra cui come Facebook e Instagram, non riscontrano problemi.

L’interruzione del servizio non è solo in Italia, ma in gran parte del mondo. Il mistero si infittisce e ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali da WhatsApp che continua a non funzionare, provocando disagi e migliaia di messaggi sui social con l’hashtag #WhatsAppdown. Come detto, ancora non ci sono conferme ufficiali da parte di WhatsApp, ma sembra comunque che il problema non abbia colpito solo l’Italia e l’Europa ma buona parte del mondo.

Intanto sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni. Secondo gli utenti vi è l’impossibilità d’inviare messaggi ai gruppi e alle chat singole, la mancata comparsa della doppia spunta della ricezione messaggi. Alcuni utenti hanno provato a disinstallare l’app e a reinstallarla, ma senza successo