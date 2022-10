È scomparso un uomo San Siuseppe Jato, appello per ritrovare Giorgio

Momenti di angoscia a San Giuseppe Jato per la scomparsa di un uomo. Ora la famiglia fa appello, attraverso DirettaSicilia.it, per il suo ritrovamento. A essere scomparso nel nulla è Paculea Gheorghe, conosciuto in paese come Giorgio, di 39 anni. L’uomo, secondo quanto raccontato dalla moglie, sarebbe uscito da casa il 23 ottobre per poi non fare rientro a casa. L’uomo manca da casa da 3 giorni.

Come denunciato dalla moglie anche alla stazione dei Carabinieri, il marito si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, poi non ha più fatto rientro a casa. La moglie adesso fa appello a tutti coloro che potessero sapere qualcosa o che possano avvistare l’auto del congiunto o possano aver visto l’uomo.

Secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio di domenica 23 ottobre, dopo aver salutato la moglie e i 2 figlioletti si è allontanato in auto dicendo che sarebbe tornato al più presto. Purtroppo non è stato così, e da allora che di lui non si hanno più notizie. La moglie è disperata, ha fatto già denuncia di scomparsa presso la locale stazione dei carabinieri di San Giuseppe Jato.

Il suo nome di battesimo è Paculea Gheorghe ed è di origini rumene, da tanti anni residente in paese si è fatto benvolere da tutti. Giorgio ha 39 anni, si è allontanato con un Golf 2a serie di colore scuro, il cui numero di targa è AJ 066 GL. Chiunque avesse notizie in merito può rivolgersi ai Carabinieri.