A Misilmeri comandava Sciarabba, il monopolio mafioso delle ditte per morti e ambulanze

Ambulanze e pompe funebri. Su questo business puntava la mafia di Misilmeri che, secondo gli investigatori antimafia della Procura di Palermo, sarebbe stata guidata da Michele Sciarabba, 43 anni di Misilmeri, già arrestato nel 2012. Dopo 7 anni di carcere non avrebbe più smesso di essere un boss. I carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale e i colleghi della Compagnia di Misilmeri lo hanno arrestato nuovamente con l’accusa di essere al vertice della famiglia di Misilmeri. Assieme a Sciarabba sono finiti in carcere Alessandro Ravesi, 45 anni Salvatore Baiamonte, 50 anni, Benedetto Badalamenti, 52 anni, Giusto Giordano, 55 anni, Giovanni Ippolito, 55 anni.

Il business dei morti e delle ambulanze

Secondo l’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Bruno Brucoli e Gaspare Spedale era Sciarabba il cardine della famiglia locale e puntava sul business delle ambulanze e delle pompe funebri. Sciarabba, in particolare, avrebbe fatto da “mediatore e coordinatore illecito nelle attività di trasporto di malati e di servizi funebri svolte nella città di Palermo ed in particolare nell’ambito dell’ospedale Civico e del Policlinico universitario”. Queste le accuse riportate nell’ordinanza di custodia cautelare del gip Antonella Consiglio. “Sciarabba — scrivono i magistrati — è intervenuto nella risoluzione di questioni decisive per la piena operatività, illecita, delle associazioni che si occupano di questi servizi, attraverso riunioni nelle quali venivano fissate le regole per garantire il funzionamento in regime di monopolio mafioso delle ditte”. Il Gip parla di un “quadro allarmante circa l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’ambito dei trasporti sanitari a Palermo”.

La pace nel clan di Misilmeri

Sciarabba avrebbe avuto anche il ruolo di collante tra gli appartenenti alla cosca, ridimensionando i gregari che stavano cercando l’ascesa anche attraverso l’imposizione del pizzo nel settore edile. Sciarabba avrebbe subito “battezzato” Francesco Vasta, ritenuto dagli inquirenti un “concorrente” del boss. Concorrenza collegata soprattutto al controllo delle attività economiche, e quindi l’imposizione delle estorsioni. In particolare sarebbe stato Giusto Giordano, che figura tra i 6 indagati, ritenuto membro della cosca di Misilmeri, ad avere curato importanti contatti con esponenti di cosa nostra come lo stesso Sciarabba e Giovanni Ippolito, partecipando a molteplici incontri con altri esponenti della famiglia mafiosa. E’ stato lui a occuparsi del sostentamento dei detenuti, accaparrandosi vari lavori in qualità d’imprenditore della famiglia mafiosa anche a scapito di altri concorrenti, come per l’appunto Vasta, agendo in prima persona anche nelle richieste estorsive ad alcuni imprenditori e agendo come mediatore nella risoluzione di controversie di pertinenza dell’associazione.