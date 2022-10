Miriam Leone incanta a Isola delle Femmine

Un tuffo a Isola delle Femmine per l’attrice siciliana Miriam Leone. L’ex miss Italia, è tornata a Palermo insieme al marito, Paolo Carullo, per girare le scene della serie “I Leoni di Sicilia”, ispirata all’omonimo romanzo di Stefania Auci sulla saga dei Florio. La bella Miriam in costume, sfoggia la sua bellezza con un timido tentativo di un bagno a mare con l’isolotto sullo sfondo.

Miriam Leone si trova in questi giorni a Palermo per girare le scene della serie “I Leoni di Sicilia”, ispirata all’omonimo romanzo di Stefania Auci sulla saga dei Florio. L’attrice catanese ieri ha approfittato di una domenica di pausa dalle riprese per godersi un po’ di mare visto anche il calore delle giornate di questi giorni.

“Mirimeo”, questo il sul nickname di Instagram si concede, tra una pausa e l’altra, un bagno nel mare di Isola delle Femmine assieme al marito Paolo Carullo. Un bagno di like per lei dopo che ha pubblicato foto e video sui social. È stata la stessa Leone a pubblicare in una storia una foto che la ritrae in mare con alle spalle l’isolotto del comune alle porte di Palermo. Come sottofondo, ha scelto un brano che sottolinea ancora di più la sua gioia: “Ma che rumore fa la felicità?” dei Negrita.

“Grazie”, ha scritto Miriam Leone che non smette mai di apprezzare le bellezze della sua terra e di mostrare tutto il suo orgoglio siciliano con l’hashtag #accussì. Nella serata di domenica, poi un’altra storia palermitana è arrivata dal ristorante Mec, in corso Vittorio Emanuele, di fronte alla Cattedrale. Intanto le riprese de “I Leoni di Sicilia” proseguono con un set dopo l’altro. La serie, in 8 puntate, andrà in onda su Disney+. La troupe è già stata a Favignana e nella zona del trapanese, quindi si è spostata a Palermo, dove si girerà ancora per un po’.