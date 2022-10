“In Sicilia gente seria, non come te”, bufera su Salvo By Night a Tu si que vales

Non l’hanno presa bene l’esibizione di Salvo By Night, il palermitano di 46 anni, che si è presentato nello studio di Tu si que vales, mostrando, a suo dire, il proprio talento. “Trent’anni di carriere come cantante, musicista, direttore artistico, cantautore e talent scout”, una affermazione però alla quale i quattro giudici del talent show di Canale 5, e il pubblico in studio, non hanno creduto.

Una vera e propria magra figura per quello che annuncia essere il “futuro sindaco di Monreale Holliwood”, questo è il suo tormentone delle tante dirette Facebook che fa quasi ogni giorno. Salvo by night, infatti, negli ultimi mesi è solito aggirarsi per le strade delle periferie di Monreale, paese in provincia di Palermo. Munito di cellulare, apre le sue diretta denunciando incuria e degrado. “Isaaa finiu u film, Sballaru i cuntatura, Work in progress”, altri tormentoni che hanno reso celebre Salvatore Lo Iacono nel mondo dei social, tra cui TikTok e Instagram.

Dopo la deludente performance a Tu sì Que Vales, il palermitano-monrealese non ha convinto i giudici, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. “Sono un talento nato e ho creato un progetto in America. Diciamo che ho fatto un po’ di tutto. Scovo talenti e li porto ovunque”. Frasi che hanno fatto indispettire Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Rudy Zerbi non ha usato mezzi termini: “Sei un incubo da vedere e da sentire, ci hai riempito di cialtronate, vai a casa”. Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Sabrina Ferilli: “Ti dovresti dare una regolata. Arrivi qua, non ti conosce nessuno e parli come Gesù Cristo”.

Sui social una pioggia di commenti per Salvo By Night che poi ha espresso soddisfazione per come è andata la puntata. In fondo, purché se ne parli, ricevere critiche, anche pesanti, è sempre un successo per chi vuole un po’ di popolarità.