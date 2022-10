Salvo By Night a Tú sí que vales, magra figura e ira di Sabrina Ferilli

Salvo By Night, alias Salvatore Lo Iacono, a Tú sí que vales, programma del sabato sera di Canale 5. Il palermitano ha fatto ridere il pubblico del programma che mette in mostra i talenti del Paese e non solo.

Salvo è un musicista, cantautore, talent scout, ma nella puntata di Tú sí que vales ha mostrato un particolare talento… far arrabbiare Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, due dei giudici in studio. Ha 46 anni Salvo By Night e una volta arrivato sul palco ha dichiarato di fare il musicista, cantautore, direttore artistico, talent scout, da 36 anni. “Sono un talento nato”.

Salvatore Lo Iacono ha proposto a Maria De Filippi di produrre un programma televisivo basato sui talenti scoperti da lui stesso. Ha detto di aver portato numerosi talenti a sfondare nel mondo dello spettacolo, in America latina. Poi si Salvo By Night si è esibito cantando una cover.

Poi è iniziato il disappunto dei giudici di Tú sí que vales, che non hanno apprezzato la performance del Palermitano-monrealese. Poi il responso di Zerbi: “Sei stonato, sei un incubo da vedere e da sentire, ci hai riempito di cialtronate, dicendo delle cose che non esistono, vai a casa”. Sabrina Ferilli ha mostrato l’82% di dissenso da parte del pubblico presente.

Salvatore ha poi ricevuto il “rimprovero” della Ferilli. “Ah matto – ha detto la giudice – parli come Gesù Cristo, state mandando il mondo sottosopra”. Così il palermitano è stato rimandato a casa dai giudici, tra gli applausi del pubblico che gli chiedeva di uscire. “Io vengo dal basso”, ha detto ma i giudici non hanno voluto più sentir proferire parola da parte di Salvo By Night. Lo “scopritore di talenti”, così è andato via con i no i Maria De Filippi, Rudi Zerbi, Teo Mammucari e Jerry Scotti. No anche dal pubblico in studio.

Una figura che non si aspettava per Salvatore Lo Iacono a Tú sí que vales, che però non si darà per vinto e continuerà a realizzare le sue colorite dirette social in cui spesso denuncia anche luoghi abbandonati tra Monreale e Palermo.