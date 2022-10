Morto per malore in solitudine, palermitano trovato in casa in decomposizione

Tragedia della solitudine a Palermo. Un uomo trovato morto in un da giorni all’interno della sua casa dopo una segnalazione dei vicini di casa che hanno sentito il cattivo odore provenire dalla casa.

Lo hanno trovato morto in casain via Porta di Castro, nel quartiere di Ballarò, i vigili del fuoco. Da giorni i vicini non avevano più sue notizie e, sentendo un cattivo odore provenire da quell’appartamento, hanno deciso di chiamare il 112.

Poi l’amara scoperta. L’uomo, 50 anni, era morto. Visto lo stato in cui si trovava il corpo, doveva essere morto da almeno una settimana probabilmente per cause naturali.

La polizia e i vigili del fuoco hanno aperto la porta. L’uomo, originario della Tunisia, si trovava disteso sul pavimento del bagno, tra la doccia il wc.

Sul posto è arrivato per un’ispezione il medico legale secondo cui l’uomo sarebbe deceduto da oltre 7 giorni. Sul posto anche la scientifica. Sulla base dei rilievi effettuati non sarebbe emerso nulla che lascerebbe pensare a una morte violenta o ad altro.

La salma del tunisino, che viveva da solo, è stata consegnata ai familiari per consentire loro la celebrazione del funerale.