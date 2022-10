Una casalinga cinese annoiata ha creato un’avvincente (ma falsa) storia alternativa su Wikipedia, ingannando tutti per un decennio

Nel 2010, l’utente cinese Zhemao ha contribuito a Wikipedia con un articolo sulla storia cinese. Nei due anni successivi si è cimentata in diversi articoli e poi, nel 2012, è passata a creare articoli sulla storia russa. Nel corso di un decennio, Zhemao ha creato 200 articoli interconnessi sulla storia russa medievale, ricevendo molti elogi per il suo contributo. C’era solo un problema: era tutto falso.

La Grande Rivolta dei Tartari

Wikipedia è probabilmente la migliore risorsa su Internet. Utilizzata regolarmente da miliardi di persone, Wikipedia è un’enciclopedia libera scritta e modificata dagli utenti. Nonostante ciò, la maggior parte delle volte è sorprendentemente accurata (uno studio ha rilevato che la sua accuratezza è del 99,5%, migliore di quella di molti libri di testo). Ma questa non è la maggior parte delle volte.

Gli articoli falsificati di Zhemao sembravano mostrare un’accuratezza da studiosa (e anche un’abilità nel raccontare storie). Descriveva gli eventi della Russia medievale in modo così dettagliato da far impallidire persino Wikipedia inglese o russa. Ma tutto cominciò a crollare quando uno scrittore cinese di nome Yifan si imbatté in un articolo.

Yifan stava documentando il materiale per un prossimo libro quando si è imbattuto nella voce di Wikipedia relativa alla miniera d’argento di Kashin, in Russia. La miniera sarebbe stata scoperta dai contadini russi nel 1344. Al suo apice, impegnava 40.000 schiavi e liberti e forniva grandi ricchezze al principato russo di Tver. La voce descrive poi la geologia della zona e il funzionamento della miniera nel corso degli anni. Ma il punto è questo: Tver esiste, ma la miniera d’argento di Kashin non è mai esistita.

Yifan ha iniziato a capire che qualcosa non andava quando ha provato a fare un controllo incrociato degli articoli con altri riferimenti e non è riuscito a trovare nulla. Ma gli articoli erano così dettagliati che all’inizio non era chiaro cosa stesse succedendo.

Per aggiungere credibilità, Zhemao si è descritta come la figlia di un diplomatico cinese di stanza in Russia. Se vi piacciono queste ambientazioni, su scommesse.netbet.it trovare molti giochi a tema. Sosteneva di aver conseguito un dottorato in storia mondiale presso l’Università Statale di Mosca e di essere sposata con un uomo russo – pubblicando persino una lettera contro l’invasione russa dell’Ucraina, lettera firmata anche dal presunto marito.

All’inizio ha pubblicato pochi articoli, ma poi la situazione ha iniziato a degenerare, creando sempre più dettagli per riempire le pagine iniziali. Ha persino descritto in dettaglio le insurrezioni tartariche (fittizie) del XVII secolo, descrivendole con una mappa del Paese in quel periodo e inserendo foto archeologiche reali. Tutto ciò ha creato un’immagine convincente di un utente di Wikipedia apparentemente esperto e coinvolto.

I suoi articoli sono stati elogiati da molti altri collaboratori di Wikipedia e quando alla fine è stata scoperta, per molti è stato uno shock. Ma forse la cosa più strana di tutte è il motivo e il modo in cui l’ha fatto.

Per noia e solitudine

Zhemao ha confessato tutto in una lettera di scuse pubblicata sul suo account di Wikipedia. Ha spiegato di avere solo un diploma di scuola superiore e di non parlare né inglese né russo. Ha anche detto di essere una casalinga e che suo marito è in realtà cinese. Lui passa la maggior parte del tempo fuori casa e questo la fa sentire molto sola. “Perché non ho amici, mio marito è stato via per molto tempo, e io sono vuota e sola. Non faccio altro che fantasticare su qualche amico”, ha aggiunto nella lettera.

La solitudine l’ha anche spinta a creare un paio di account falsi che supportano il suo account principale, conferendogli maggiore credibilità. La lettera emotiva racconta con dovizia di particolari come tutto è iniziato. Ha spiegato di non essere in grado di comprendere gli articoli scientifici in russo o in inglese (anche se, come dice, se si fosse impegnata come ha fatto per imparare le lingue, probabilmente le avrebbe già conosciute entrambe). Così ha usato la traduzione automatica per mettere insieme diverse fonti dal russo e dall’inglese, usando la sua immaginazione per riempire gli spazi vuoti o le parti in cui la traduzione era arrugginita. Poi, gradualmente, la parte dell’immaginazione ha iniziato a riempire sempre più spazio e, infine, ha iniziato a mettere per iscritto le storie su Wikipedia. La situazione è degenerata: “come dice il proverbio, per difendere una menzogna, devi dire altre menzogne”, ha scritto.