Lamin picchiato da branco a Marzamemi, il datore di lavoro lo difende, “Ragazzo buono, sono vigliacchi”

Un ragazzo di 21 anni originario del Gambia è stato picchiato brutalmente da un branco composto da 5 uomini. Una violenza inaudita su cui adesso indagano le autorità. I fatti si sono consumati a Pachino, in provincia di Siracusa.

A denunciare l’accaduto è il titolare della gelateria Don Peppinu di Marzamemi, frazione del comune di Pachino, e borgata marinara frequentatissima ogni giorno da migliaia di turisti. Il giovane migrante lavora all’interno dell’attività che si trova nel piccolo borgo. Il racconto di quanto avvenuto è dello stesso titolare. “Oggi uno dei nostri preziosi collaboratori è stato brutalmente aggredito a Pachino da 5 vigliacchi in branco provocandogli anche delle ferite importanti”, così scrive il titolare della gelateria di Marzamemi.

“La cosa schifosa è che hanno aggredito un ragazzo fantastico come Lamin Ceesay che è di una bontà infinita e che tra le altre cose a soli 21 anni si ritrova da solo e lontano migliaia di chilometri dalla sua famiglia biologica. Ma la verità è che Lamin non è solo, e voglio usare la pagina ufficiale per dire che toccare Lamin è come toccare tutti noi della famiglia Don Peppinu, e lo dimostreremo mettendo a disposizione di Lamin il nostro ufficio legale per costituirsi parte civile nel futuro processo penale a carico di questi 5 gentiluomini”.

Che il processo ci sarà ne è convinto il titolare che ha preso le difese del giovane. “Processo che ovviamente ci sarà visto che Lamin ha sporto denuncia presso le autorità competenti”. Sui social una pioggia di solidarietà per il 21 enne, descritto da tutti come un grande lavoratore, un ragazzo dall’animo buono, sempre cordiale e sorridente. Tanti gli amici che sostengono il ragazzo e che condannano l’aggressione subita a opera dei 5 uomini.