Francesco ha 25 anni e la leucemia, appello nel Palermitano per trovare donatori di midollo

Gara di solidarietà in provincia di Palermo per salvare la vita di un giovane di 25 anni. Si cercano potenziali donatori di cellule staminali di midollo osseo.

Francesco ha 25 anni, sta in provincia di Palermo, ed è affetto da Leucemia Linfoblastica Acuta. Sta affrontando i cicli di chemioterapia per prepararsi al trapianto di midollo osseo, che è la sua unica speranza per sconfiggere la patologia.

La donazione di cui ha bisogno Francesco è di cellule staminali del midollo osseo. Per aumentare le probabilità di trovare un donatore compatibile è necessario che quante più persone si sottopongano alla tipizzazione.

Sui social l’appello per cercare donatori. “Si invitano coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (36 non compiuti), godano di buona salute e abbiano un peso superiore ai 50 kg a sottoporsi al test per la compatibilità alla donazione per salvare la vita a questo ragazzo”.

L’iter per diventare donatore prevede in un primo momento la tipizzazione (soltanto un prelievo di sangue), per lo studio della compatibilità presso le sedi ibmdr presenti in Sicilia e in tutta Italia.

Per più info ed eseguire eventualmente la prenotazione questo è il sito:

https://www.ibmdr.galliera.it/ibmdr/news_eventi/diventa-donatore

Per fare la tipizzazione serve contattare il Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo

NUMERI DIRETTI PER LA TIPIZZAZIONE

0916802772 – 0916802981 dal Lunedì al Venerdì dalle 11.00 alle 16.00 (laboratorio HLA Ospedale Cervello di Palermo)