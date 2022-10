Altofonte in strada contro il caro-bollette, la sindaca: “C’è chi ha paura di non farcela”

ALTOFONTE – Si moltiplicano le manifestazioni di piazza contro il caro-bollette. Nel Palermitano sono numerose le iniziative organizzate da amministrazioni comunali, associazioni di categoria e datoriali. Nervi sempre più tesi che sfociano in vibranti proteste e dichiarazioni di sindaci che non reggono più le pressioni di famiglie e imprese sempre più in ginocchio.

Emblematico in tal senso è il discorso che la sindaca di Altofonte Angela De Luca ha tenuto nel corso della manifestazione che nella serata del 19 ottobre è stata organizzata in piazza contro il caro energia. Il rischio, secondo la prima cittadina, è concreto. “Ho scritto una nota al presidente della Repubblica, ai presidenti del Consiglio, Camera e Senato – ha detto davanti a decine di cittadini -. Una situazione che non può continuare perché qualcuno può anche rischiare di fare scelte che vanno contro la propria vita. Possiamo pensare che qualcuno possa suicidarsi perché si sente solo e ha paura di non farcela. Pensionati che non ce la fanno, genitori che non sanno come fare visite mediche. E noi cosa facciamo? Gli rateizziamo la bolletta?”.

Il sindaco di Altofonte è solidale al 100% coi cittadini della città del Parco e promette la propria partecipazione a ogni azione di protesta organizzata nel circondario. “Anche i sindaci – dice la De Luca – vivono un momento di difficoltà, nemmeno i comuni riescono a rateizzare le bollette che ricevono, come le famiglie. Se in una famiglia la luce è triplicata, nei comuni la situazione è la stessa. Quest’anno, nonostante i lavori di efficientamento energetico eseguiti, arriveremo a pagare presumibilmente 350 mila euro in più”.

Il sindaco ha anche lanciato l’allarme. “La luce è arrivata a prezzi esorbitanti. Abbiamo paura di non pagare la bolletta e rischiamo che vengano staccati i contatori”. Il sindaco è sul piede di guerra al fianco dei cittadini. “Sarò disposta a chiudere il Municipio – ha dichiarato -. Tutti devono chiudere le imprese per protesta. Io spegnerò le luci dell’illuminazione pubblica e il paese, con tutto quello che poi ne conseguirà. Se un sindaco spegne la luce, domani i cittadini spegneranno le loro imprese”.