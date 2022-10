Premiata Apud Jatum di San Cipirello, prima nella classifica di Tripadvisor

La pizzeria Apud Jatum di San Cipirello, in provincia di Palermo, premiata dal noto portale di recensioni online Tripadvisor.

Il locale, premiato in passato anche da altri importanti realtà locali e internazionali, è stato insignito del titolo di primo ristorante in Italia nella categoria dei locali di fascia media. Lo ha decretato la classifica di Tripadvisor che si basa sulle recensioni lasciate dai clienti che hanno fatto visita al locale jatino.

“Ottimi piatti che non costano una fortuna”, dice Tripadvisor che inserisce in prima posizione la pizzeria nella speciale classifica Travellers’ Choice award 2022 Best of the Best. “Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti che ogni sera vengono a trovarci nel nostro locale ed apprezzano sempre di più le nostre pizze”, questo il commento dei titolari.

Nel 2021 alla pizzeria di San Cipirello è stato anche assegnato il premio Gorghi Tondi “per aver creato maggiori interazioni su Facebook”.