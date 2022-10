Avvistato un istrice alle propaggini del fiume Oreto, piccoli segnali di speranza

Avvistato un istrice a Palermo, in una zona attigua a uno degli affluenti del fiume Oreto. Un evento raro, che è stato immortalato da chi lo ha avvistato nel corso delle ore notturne. Un segno di speranza.

L’istrice è stato avvistato nella zona di via Canale Badame, come detto, affluente del fiume Oreto, che sfocia nel mare di Palermo. Il canale Vadduneddu Badame, così viene chiamato il corso d’acqua è da sempre al centro di allarmi derivanti da numerosi scarichi abusivi. Non è raro, infatti, nel corso delle ore notturne ad assistere a sversamenti che provengono da alcune villette della zona.

Ecco che l’avvistamento dell’istrice, animale selvatico, che difficilmente sceglie le aree in cui vive l’uomo, non può che essere un fatto positivo e un piccolo segnale di speranza nell’ottica della creazione di un “parco dell’Oreto”. Il progetto prevede la realizzazione d’interventi e d’infrastrutturazione verde che interessano il tratto che va dal Ponte Corleone alla foce del Fiume Oreto: il ripristino ambientale e delle condizioni di legittimità dei siti, con interventi che vanno dalla rimozione discariche d’inerti e di rifiuti urbani alla demolizione di fabbricati abusivi, fino alla creazione d’infrastrutture per la fruizione della Zona di Conservazione Speciale. Previsti anche sentieri didattici e punti di osservazione e la creazione di “corridoi ecologici”.